Anleger sind weiter hin- und her gerissen zwischen der Angst vor einer neuen Corona-Infektionswelle und nicht wenigen Konjunkturdaten, die Hoffnung schöpfen lassen. Aktuell haben wieder die Bären die Oberhand. 29. Juni 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die Stimmung bleibt angeschlagen, die hohen Neuinfektionszahlen vor allem in den USA bremsen die Märkte aus. Der Dow Jones hatte am Freitag nur noch knapp über 25.000 Punkte geschlossen, der Anstieg aus dem Juni ist damit dahin. Der DAX steht nach ...

