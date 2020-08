Die Anleger am deutschen Aktienmarkt trauen sich am Mittwoch vorsichtig aufs Parkett.Der DAX startet mit einem Zuwachs von 0,53 Prozent auf 12.667,12 Punkte in den Mittwochshandel.Neben der Quartalsberichtssaison bleiben die Spannungen zwischen China und den USA sowie die Furcht vor einer erneuten Corona-Welle die bestimmenden Themen. Wie groß das Sicherheitsbedürfnis vieler Anleger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...