Wirecard: Das steckt hinter dem gewaltigen Kurssprung

Die jüngste Entwicklung der Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060)-Aktie hat Aktionäre des DAX-Konzerns fassungslos gemacht. Nach dem Bekanntwerden der Bilanzfälschungen und dem Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens ging es für den Aktienkurs im freien Fall nach unten.

Wirecard-Chart: Börse Stuttgart

Gewaltiger Kurssprung

Nachdem die Aktie des Zahlungsabwicklers noch am 17. Juni ein Eineinhalbmonatshoch bei rund 104 Euro markierte, brachen die Notierungen bis zum vergangenen Freitag um 99 Prozent auf in der Spitze 1,08 Euro ein, womit Wirecard unmittelbar davor stand, sich an der Börse in einen Pennystock zu verwandeln. Am Montagvormittag folgte ein spektakulärer Kurssprung um kurzfristig über 200 Prozent auf zeitweise 4,04 Euro, bevor es dann wieder bis knapp unter die Drei-Euro-Marke nach unten ging.

