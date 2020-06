Es scheint so, als stünde das Jahr 2020 ganz im Zeichen des Coronavirus. Dabei hatte es eigentlich ganz gut begonnen. Denn anfangs wurde der neuartige Krankheitserreger von den Märkten vollständig ignoriert. Und Mitte Februar markierten die großen internationalen Indizes sogar neue absolute Höchststände. Doch dann wurde langsam klar, wie schnell sich das Virus rund um den Erdball ausbreiten würde. Daraufhin zog Panik an den Börsen ein, in deren Verlauf die Kurse massiv abstürzten. Allerdings verschwand ...

