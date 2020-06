Das Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech hat sich frisches Geld gesichert - über eine Privatplatzierung in Höhe von 250 Millionen US-Dollar, umgerechnet rund 223 Millionen Euro. Investiert hat Singapurs Staatsfonds Temasek sowie andere akkreditierte Investoren, heißt es vom Unternehmen. Die Privatplatzierung beinhalte eine Investition über rund 139 Millionen Dollar in Stammaktien sowie eine Investition über 112 Millionen Dollar in vierjährige Pflichtwandelanleihen, so BioNTech weiter. Der Abschluss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...