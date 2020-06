Die anhaltend niedrigen Öl- und Gaspreise belasten BP weiterhin deutlich. Die Stimmen, wonach die Briten ähnlich wie der Rivale Royal Dutch Shell wohl auch bald die Dividende kürzen müssen, werden allmählich lauter. Doch nun fließt dem Konzern ein satter Betrag in die Kasse. So verkauft der Ölkonzern nun sein Petrochemiegeschäft für insgesamt 5 Milliarden US-Dollar. Käufer ist das britische Chemieunternehmen Ineos, wie BP am Montag in London mitteilte. Dabei erhält der Ölkonzern eine Vorabzahlung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...