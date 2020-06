Baltimore (www.anleihencheck.de) - Österreich emittierte am 25. Juni 2020 eine neue 100-jährige Staatsanleihe, die im Jahr 2120 fällig wird und einen jährlichen Kupon von 0,85% zahlt, so Sandra Holdsworth, Head of Rates bei Kames Capital.Der syndizierte Deal sei ein Erfolg gewesen und habe eine Nachfrage von mindestens 16,5 Mrd. EUR angezogen, die deutlich über die emittierten 2 Mrd. EUR hinausgegangen sei. ...

