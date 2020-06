Der Vorstand der Commerzbank will laut Medienberichten den Sparkurs noch einmal verschärfen. Eine Entscheidung dafür dürfte schon diese Woche fallen.Denn der Aufsichtsrat der Commerzbank könnte sich laut dpa bereits an diesem Mittwoch in einer außerordentlichen Sitzung zu einer Verschärfung der im September angekündigten Sparpläne kommen.Damals hatte die Commerzbank angekündigt, konzernweit 4.300 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...