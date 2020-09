Commerzbank: Sorgt der neue Chef für die Trendwende zum Besseren?

Bei der Commerzbank (WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001) ist eine wichtige Personalentscheidung gefallen: Am Samstagabend gab die Großbank per Ad-hoc-Meldung bekannt, dass der Aufsichtsrat der Commerzbank einstimmig "Deutsch-Banker" Manfred Knof zum Nachfolger von Martin Zielke in der Funktion des Vorstandsvorsitzenden bestellt hat. Die Entscheidung soll dabei noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aufsichtsbehörden stehen.

Hans-Jörg Vetter, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Commerzbank, erklärte: "Ich freue mich, dass es gelungen ist, für die neue Besetzung des Commerzbank Vorstandsvorsitzes Manfred Knof zu gewinnen. Manfred Knof ist ein erfahrener und umsetzungsstarker Topmanager, der sich in unterschiedlichsten Aufgaben in der Finanzdienstleistungsindustrie bewiesen hat. Vor allem mit Blick auf die jetzt anstehenden Aufgaben in der Bank bringt er die notwendigen fachlichen und menschlichen Führungsqualitäten mit."

Deutliches Zeichen

Manfred Knof soll die Commerzbank zurück in die Erfolgsspur führen. Die einstimmige Entscheidung des Aufsichtsrats vom Samstag kann dabei als deutliches Zeichen gewertet werden. Statt die Nachfolge von Zielke intern zu regeln, soll ein externer Kandidat für frischen Wind bei der Commerzbank sorgen.

