Märkte um 12: DAX vor neuen Kaufsignalen? - Kursfeuerwerk bei der Wirecard-Aktie

Trotz der steigenden Coronavirus-Infektionszahlen und der Spannungen um die Autonomie Hongkongs ist die Stimmung an der Frankfurter Börse gut. Der DAX notiert am Montagmittag zeitweise mit 0,4 Prozent in der Gewinnzone und verteidigt damit weiterhin die wichtige 12.000er-Marke. Neue Kaufsignale würde es hier geben, wenn der Ausbruch über 13.000 Punkte gelingt.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,4% 12.141 MDAX +0,1% 25.635 TecDAX +0,1% 2.915 SDAX +0,5% 11.410 Euro Stoxx 50 -0,1% 3.202

Am Montagmittag gab es im DAX 22 Gewinner und acht Verlierer. Der mit Abstand größte Gewinner war dabei Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060). Die Aktie legte am Vormittag zeitweise um über 200 Prozent zu und liegt am Montagmittag immer noch mit über 140 Prozent vorne. Grund hierfür war die Meldung, dass der Zahlungsabwickler den Geschäftsbetrieb trotz des Insolvenzantrags vorerst fortsetzen will.

