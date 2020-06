Die Lufthansa verhandelt mit Hochdruck weiter, um ihren Beschäftigten in der Corona-Krise Kostensenkungen abzuringen."Wir sind weiter in konstruktiven Gesprächen mit der Vereinigung Cockpit (VC) und mit Verdi", sagte eine Airline-Sprecherin am Montag. Man setze alles daran, möglichst rasch eine Einigung mit den Vertretern der Piloten und des Bodenpersonals sowie der Verwaltung zu erzielen.Verdi verhandelt als eine von drei Gewerkschaften über mögliche Sparbeiträge der Beschäftigten. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...