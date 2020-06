Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Berlin (pta019/29.06.2020/12:23) - Auf den sehr erfolgreichen Sommerauktionen der Deutschen Grundstücksauktionen AG und ihrer 100%igen Tochtergesellschaften, Marktführer für Immobilienauktionen in Deutschland, wurden insg. 363 Immobilien im Gegenwert von rd. Eur 27,5 Mio. versteigert bzw. im Maklerbereich der Firma Plettner & Brecht Immobilien GmbH verkauft (Vorjahr 395 Immobilien für Eur 29,9 Mio.). 95 % der angebotenen Objekte fanden neue Eigentümer.



Deutsche Grundstücksauktionen AG Juni 2020 Eur 9.765.000 Sächsische Grundstücksauktionen AG Juni 2020 Eur 5.136.500 Norddeutsche Grundstücksauktionen AG Juni 2020 Eur 2.090.050 Plettner & Brecht Immobilien GmbH Juni 2020 Eur 6.786.400 Westdeutsche Grundstücksauktionen AG Juni 2020 Eur 2.343.100 Deutsche Internet Immobilien Auktionen GmbH April ./. Juni 2020 Eur 1.334.228 Gesamt: Immobilien für Eur 27.455.278 Die Deutsche Grundstücksauktionen AG und ihre Tochtergesellschaften haben somit auf Ihren Auktionen im 1. Halbjahr 2020 und im Maklerbereich insgesamt 697 Immobilien für rd. Eur 59,8 Mio. (Vorjahr 790 Objekte für Eur 53,3 Mio.) verkauft. Die Objektumsätze liegen damit rd. 12,2 % über dem Vorjahresniveau. Die bereinigten Netto-Courtageeinnahmen lagen bei Eur 5,76 Mio., das sind knapp 2% mehr als im Vorjahr. Damit war das erste Halbjahr 2020 sowohl im Hinblick auf den Objektumsatz als auch den Courtageumsatz das zweitbeste erste Halbjahr seit der Finanzkrise 2008.



Insgesamt wurden 88,7 % aller im 1. Halbjahr 2019 aufgerufenen Objekte verkauft. Wir gehen von einer stabilen Nachfrage nach Immobilien auch im 2. Halbjahr 2020 aus. Die Einlieferungen für die Herbstauktionen haben bereits begonnen.



Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN DE0005533400): Die Deutsche Grundstücksauktionen AG versteigert seit 1985 Immobilien im Auftrag privater, kommerzieller und öffentlicher Eigentümer. Zu den öffentlichen und institutionellen Einlieferern gehören unter anderem die Bundesrepublik Deutschland, die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG), die Deutsche Bahn AG, sowie Städte und Gemeinden. Das größte Immobilien-Auktionshaus Deutschlands verfügt mit der Sächsischen (SGA), Westdeutschen (WDGA) und Norddeutschen Grundstücksauktionen AG (NDGA), der Plettner & Brecht Immobilien GmbH (P&B) sowie der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH (DIIA) über fünf Tochterunternehmen. Weitere Informationen über die Gesellschaft erhalten Sie unter DGA. Internet: https://www.dga-ag.de



Aussender: Deutsche Grundstücksauktionen AG Adresse: Kurfürstendamm 65, 10707 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Stefan Powels Tel.: +49 30 88468-80 E-Mail: SPowels@dga-ag.de Website: www.dga-ag.de



ISIN(s): DE0005533400 (Aktie) Börsen: Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



