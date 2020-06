ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Beiersdorf von 83 auf 89 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Beim Hamburger Konsumgüterhersteller sehe er kein Licht am Ende des "Margentunnels", schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Montag vorliegenden Studie./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2020 / 15:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: DE0005200000

