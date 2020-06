Immer tiefer senkt sich die Lufthansa-Aktie (WKN: 823212) im positiven Marktumfeld um -3,36% auf 8,69 Euro. Wenig positive Anzeichen für die kurzfristige Entwicklung der Reisebranche belasten. Neue Corona-Sorgen - angetrieben vom Tempo der Coronavirus-Ausbreitung in den USA - belasten Aktien der Luftverkehrs- und Reisebranche zu Wochenbeginn. Dabei gäbe es bei der Lufthansa auch Grund zur Freude. Lufthansa bricht in neue Ära auf Das am 30. Mai öffentlich bekannt gegebene und auf der außerordentlichen ...

