Corona ist nicht vorbei - viele Investoren haben aber so getan. Rächt sich das jetzt, Jochen Stanzl von CMC Markets? Scheitert der DAX erneut an 12500 oder ist diese Marke ohnehin nicht mehr Thema, weil die Abwärtsrisiken größer werden? Und die NASDAQ?Ä Wo ist die nächste Achtungsmarke auf der Unterseite? Der S&P 500 steigt seit Anfang Juni nicht mehr - ist die Rallye vorbei? Fragen von Antje Erhard an Jochen Stanzl, CMC Markets.Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/