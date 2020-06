Zur teilweisen Finanzierung des geplanten Erwerbs des AXA-Geschäfts in Polen, Tschechien und der Slowakei für rund eine Milliarde Euro will der UNIQA-Versicherungskonzern zwei Anleihen begeben, eine nicht nachrangige über 600 Mio. Euro und eine nachrangige über 200 Mio. Euro. Das haben Vorstand und Aufsichtsrat am Montag beschlossen, teilte die UNIQA mit. Die Anleihen-Emission soll abhängig von aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...