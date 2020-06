windeln.de SE: windeln.de hat erste virtuelle Hauptversammlung durchgeführtDGAP-News: windeln.de SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung windeln.de SE: windeln.de hat erste virtuelle Hauptversammlung durchgeführt29.06.2020 / 13:29 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.München, 29. Juni 2020: Die ordentliche Hauptversammlung der windeln.de SE (die "Gesellschaft"; ISIN DE000WNDL201) wurde am 24.Juni 2020 durchgeführt. Aufgrund der gesetzlichen Regelungen bezüglich der Covid-19-Pandemie hatte sich die Gesellschaft dazu entschieden, zu einer virtuellen Hauptversammlung einzuladen.Insgesamt waren bei der ersten virtuellen Hauptversammlung der Gesellschaft rund 80% des Grundkapitals der Gesellschaft angemeldet.Dem Gegenvorschlag zu Tagesordnungspunkt 5 wurde zugestimmt und somit wurden Frau Irene Tang und Herr Maurice Reimer in den Aufsichtsrat gewählt. Allen anderen Tagesordnungspunkten wurde ebenfalls mehrheitlich zugestimmt. Vorstand und Aufsichtsrat wurden mit über 99% der abgegebenen Stimmen entlastet. Der Aktionär YOUTH PTE LTD. hat gegen die Beschlüsse zu Tagesordnungspunkt 5 Widerspruch eingelegt.Die Abstimmungsergebnisse und die Präsentation des Vorstandes sowie weitere Unterlagen zur Hauptversammlung sind im Internet unter corporate.windeln.de im Bereich "Investor Relations" veröffentlicht.Corporate CommunicationsJudith Buchholz Telefon: +49 (89) 41 61 71 52 65 E-Mail: investor.relations@windeln.deÜber windeln.dewindeln.de ist einer der führenden Onlinehändler für Familienprodukte in Europa. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein erfolgreiches E-Commerce Geschäft mit Baby- und Kleinkinderprodukten für Kunden in China. Das breite Produktsortiment reicht von Windeln und Babynahrung über Kindermöbel, Spielzeug und Kleidung bis hin zu Kinderwagen und Autokindersitzen. windeln.de wurde 2010 gegründet und ist seit dem 6. Mai 2015 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.corporate.windeln.de,Unsere Shops: www.windeln.de, www.windeln.ch, www.bebitus.es, www.bebitus.pt, www.bebitus.fr, www.windeln.com.cn, windelnde.tmall.hk29.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: windeln.de SE Hofmannstr.51 81379 München Deutschland Telefon: 089 / 416 17 15-0 Fax: 089 / 416 17 15-11 E-Mail: investor.relations@windeln.de Internet: www.windeln.de ISIN: DE000WNDL201 WKN: WNDL20 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1081011Ende der Mitteilung DGAP News-Service1081011 29.06.2020