2U Inc. (TWOU) - der Bildungs-Dienstleister bereitet den Breakout vor! >>> BREAKOUT SETUP <<<

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN: US90214J10162U Inc. unterstützt gemeinnützige Hochschulen und Universitäten bei der Online-Bereitstellung von Studiengängen. Weiters bietet das Unternehmen Premium-Online-Kurzkurse und technische, kompetenzbasierte Bootcamps an. Nach einem kurzen Corona-Einbruch machte sich die Aktie wieder auf den Weg nach oben. Es folgte eine Beschleunigungsphase, die nun korrigiert wird.Gerade in den USA sorgt die COVID-19 Pandemie noch für steigende Infektionszahlen und regionale Lock-Downs. Online-Lernen wird weiter verstärkt nachgefragt werden. Die Aktie versuchte bereits den Breakout aus dem Bereich bei 38 USD. Auf den Pullback zum EMA-20 folgte am Freitag, trotz des schwachen Gesamtmarktes, eine starke Bewegung nach oben. Wenn dem Lern-Dienstleister der Breakout gelingt, könnte eine dynamische Bewegung erfolgen. Das hohe Short-Float von fast 19% sollte einige Anleger am falschen Fuß erwischen und zur raschen Eindeckung ihrer Short-Position führen.Für einen Long-Einstieg ist abzuwarten, bis der Kurs den Trigger-Bereich bei 38.40 USD erreicht hat. Intraday ist auf entsprechende Signale zu achten. Der Stopp geht nach der Trade-Eröffnung unter die letzten Kerzen bei 34.50 USD im Bereich des EMA-20.Meine Meinung zu 2U ist bullisch