(shareribs.com) London 29.06.2020 - Die Feinunze Gold kann zum Wochenauftakt wieder zulegen. Die Investoren sehen einen fortgesetzten Anstieg für das gelbe Metall und haben in der vergangenen Woche ihre Netto-Longpositionen ausgeweitet. Die Commodity Futures Trading Commission teilte am Freitag mit, dass die Zahl der Netto-Longs auf Gold in der Woche bis zum 23. Juni um 23 Prozent auf 175.664 Kontrakte ...

