Die Aktie der Hornbach Holding gibt am Montag mächtig Gas. Zwischenzeitlich liegt der Titel sieben Prozent im Plus. Damit gelingt dem Baumärktebetreiber das von den Anlegern sehnsüchtig erwartete Break über den horizontalen Widerstand im Bereich 70 Euro. Grund für die Rallye ist ein positiver Analystenkommentar von der DZ Bank.Die Bank hat Hornbach Holding in ihre "Equity Ideas"-Empfehlungsliste aufgenommen. "Sofern es in den nächsten Monaten nicht zu einem schweren Rückschlag in der Covid-19-Krise ...

