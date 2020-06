Grüner Wasserstoff aus erneuerbaren Energien soll in Zukunft klimaschädliche fossile Energien wie Öl, Erdgas und Kohle ersetzen. Deshalb fördern Staaten in aller Welt die neue Energietechnik mit Abermilliarden. Bei Wasserstoff-Aktien sorgt das für ordentlich Rückenwind. Börsen-Oma Beate Sander erklärt gegenüber wallstreet: online, warum sie in den Sektor investiert und auf welche Aktien sie setzt: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...