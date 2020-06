NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Facebook-Aktie trotz zunehmender Werbeboykotte auf "Overweight" mit einem Kursziel von 245 US-Dollar belassen. In den vergangenen Tagen sei die Zahl namhafter Unternehmen, die vorerst keine Werbung auf den Seiten des sozialen Netzwerks schalten wollen, deutlich gestiegen, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies bedeute zwar ein kurzfristiges Risiko für die Aktie, mit Blick auf die wichtigen Finanzkennziffern von Facebook bestehe aber kein größeres Risiko./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2020 / 23:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2020 / 04:00 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US30303M1027

