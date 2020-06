Mainz (ots) -ZDFinfo-Programmänderung / Wochen 27 und 32/20Woche 27/20Dienstag, 30.06.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.35 Despot Housewives - Die Frauen der DiktatorenBräute der RevolutionDeutschland 20186.20 DespotenPapa Doc - Haitis AlbtraumGroßbritannien 2015( weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:9.55 Der Fall Jonathan VassGroßbritannien 201310.40 TäterjagdDer Fall Laurence MailleFrankreich 201811.25 TäterjagdDer Fall Marina CiampiFrankreich 201812.10 Ermittler!Lösung im LaborDeutschland 201812.40 ZDF-HistoryDie großen Mythen der DDR - Wahrheit und LegendeDeutschland 2019( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:14.55 ZDF-HistoryMargot Honecker - Die BilanzDeutschland 2018( weiterer Ablauf ab 15.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 Der Eiffelturm - Revolution aus EisenFrankreich 201923.10 Geheimes Paris - Sacré-CoeurFrankreich/Deutschland 201823.55 ZDF-HistoryGeheimes Paris - Rätselhafte Orte der GeschichteDeutschland 20180.40 heute journal1.10 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 0Deutschland 20141.50 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 500Deutschland 20162.35 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 1000Deutschland 20143.15 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 1500Deutschland 20164.00 Deep Time HistoryDie Anfänge der MenschheitDeutschland 2019( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )Woche 32/20Dienstag, 04.08.Bitte Programmänderungen beachten:20.15 Killing For Love - Der Fall Jens SöringDeutschland 2016"Die Geheimnisse der Toten: Rechtsmedizin auf Täterjagd" entfällt21.00 Killing For Love - Der Fall Jens SöringDeutschland 2016"Täterjagd: Der Fall Christophe Lejard" entfällt21.45 Killing For Love - Der Fall Jens SöringDeutschland 2016"Täterjagd: Der Fall Ruth Légeret" entfällt22.30 Killing For Love - Der Fall Jens SöringDeutschland 2016"Täterjagd: Der Fall Marc Van Beers" entfällt( weiterer Ablauf ab 23.15 Uhr wie vorgesehen ) Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4637482