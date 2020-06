Die großen Tech-Aktien haben in den USA am Freitag bei sehr hohen Umsätzen stark verloren, zeitweise - 5 %. Der Zusammenhang zur Reduzierung der Bilanzsumme der Fed in den letzten zwei Wochen ist zu ziehen. Ähnlich lief es im Herbst 2018, die damalige Reduzierung der Geldmenge wurde begleitet von einer Korrektur der Indizes um 15 %, damals rutschte APPLE sogar um 38 % ab.



