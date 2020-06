Gold als neuer alter Stabilitätsanker. Gute Entwicklung 2020 - auch im zweiten Halbjahr? Kommt das Allzeithoch? Fragen an Jörg Scherer, HSBC. Hat Gold das Zeug zum Allzeithoch? Was spricht dafür, was dagegen? Welche Marke ist wichtiger als der Rekord? Fragen von Antje Erhard an Jörg Scherer, HSBC Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/