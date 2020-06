Original-Research: Signature AG - von Sphene Capital GmbHEinstufung von Sphene Capital GmbH zu Signature AGUnternehmen: Signature AG ISIN: DE000A2DAMG0Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 29.06.2020 Kursziel: EUR 3,10 (bislang EUR 2,10) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter HaslerDeutliche Anhebung der Guidance Nach der Gewinnwarnung im Zuge der COVID-19-Pandemie hat Signature nun die Gesamtjahrumsatz- und -gewinnprognosen deutlich angehoben. Anstelle eines in allen Bereichen 'sehr stark unter dem Vorjahr' liegenden Ergebnisses rechnet der Vorstand nunmehr mit Rekordumsätzen in Höhe von EUR 2,5 Mio. (2019e: EUR 0,878 Mio.). Parallel dazu soll sich auch der operative Gewinn signifikant erhöhen. Ausschlaggebend für die Geschäftsaufhellung sind (1) ein Vertragsabschluss für die Strukturierung und Betreuung der Anleiheemission eines nach Angabe führenden Händlers für erneuerbare Energien in Europa im Volumen von bis zu EUR 30 Mio., aus dem Signature über seine 100%ige Tochtergesellschaft Umsatzerlöse von bis zu EUR 1,65 Mio. erwartet, und (2) der Abschluss von zwei IPO-Betreuungsmandaten mit jeweils erwarteten Börsengängen noch in diesem Jahr. Darüber hinaus ist geplant, dass sich Signature zukünftig auch an Gesellschaften beteiligt, die zu einem späteren Zeitpunkt durch Partner aus dem Netzwerk an die Börse gebracht werden sollen. Wir nähern uns mit unserer Finanzprognose der neuen Guidance an, arbeiten jedoch einen pandemiebedingten Unsicherheitsabschlag in Höhe von 10% in unsere Schätzungen ein. Angesichts der deutlich angepassten Umsatz- und Ergebnisprognosen errechnet sich aus unserem dreiphasigen DCF-Entity-Modell ein neues Kursziel von EUR 3,10 statt bislang EUR 2,10 je Aktie (Base Case- Szenario). Sollte es dem Unternehmen gelingen, die für dieses Jahr avisierten Platzierungsergebnisse im Bereich der Unternehmensanleihen zu verstetigen, sehen wir weiteres Aufwärtspotenzial in der Aktie. Wir bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der Signature AG.Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/21163.pdfKontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.deübermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.