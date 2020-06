Im vergangenen Jahr hatte das Bundesamt für Strassen (ASTRA) fünf Anbietern den Zuschlag für die Realisierung von Schnellladestationen auf 100 Schweizer Rastplätzen erteilt. Die ersten dieser Schnelllader wurde jetzt an der A2 eröffnet. Wichtig an dieser Stelle ist die Unterscheidung zwischen Rastplatz und Raststätte: An den Raststätten gibt es selbstverständlich bereits (Schnell-)Ladepunkte für Elektroautos ...

Den vollständigen Artikel lesen ...