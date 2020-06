Ort des Tages: Philips Kompetenz- und Entwicklungszentrum Klagenfurt. Der niederländische Konzern hat in Österreich lange Tradition. Seit 1926 ist die Alpenrepublik ein wichtiger Markt und Hightech-Standort. So ist einer von fünf weltweiten Kompetenz- und Entwicklungszentren in Klagenfurt stationiert. Hier werden Produktinnovationen für die Bereiche Körperpflege, Haarpflege, Haushalt sowie Gesundheit und Wellness für den Weltmarkt entwickelt. Konsumenten kennen Philips nicht nur vom Rasieren und elektrischen Zahnbürsten, sondern auch als Anbieter von Staubsaugern, und Kaffeemaschinen. Aber auch mit Babyphones, Kopfhörern und natürlich TV-Geräten tritt der Elektronik-Konzern (nicht nur) in Österreich in Erscheinung. Dieser und ...

