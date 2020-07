NFON AG entscheidet sich für Portugal als Standort für neues EntwicklungszentrumDGAP-News: NFON AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Strategische Unternehmensentscheidung NFON AG entscheidet sich für Portugal als Standort für neues Entwicklungszentrum03.07.2020 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Corporate NewsNFON AG entscheidet sich für Portugal als Standort für neues Entwicklungszentrum- Eröffnung im September 2020 in Lissabon geplant- Standort für 30 Entwickler soll Entwicklungskapazitäten erhöhenMünchen, 3. Juli 2020 - Die NFON AG, der einzige paneuropäische Cloud-PBX-Anbieter, hat die Gründung eines Nearshore-Standortes für ein weiteres Research & Development Center in Europa beschlossen und sich dabei für Portugal entschieden. Im September 2020 ist die Gründung in der Área Metropolitana de Lisboa (Metropolregion Lissabon) mit der Zielsetzung geplant, so schnell wie möglich durchzustarten, um noch in diesem Jahr die ersten Entwickler zu beschäftigen und im Folgejahr das R&D Team auf 30 Spezialisten zu erhöhen. Jan-Peter Koopmann, Chief Technology Officer der NFON AG: "Wir werden mit unserem Nearshore-Standort in Portugal unsere Wettbewerbsfähigkeit im Europäischen Markt ausbauen und sichern. Kapazitäten im Bereich Research & Development sind das A und O für höchste Innovationskraft gepaart mit R&D-Speed ohne Limit."Hohe Anzahl an MINT-AbsolventenNach einem gründlichen Evaluierungsprozess konnte sich Portugal bei der Entscheidung durchsetzen. Mit einem sehr hohen Anteil an Absolventen aus den MINT-Bereichen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) und einer sehr guten und breiten Integration der englischen Sprache bietet Portugal neben weiteren Standortvorteilen eine sehr hohe Affinität der jungen Arbeitnehmer für internationale Entwicklungsprojekte. Dadurch ist das Angebot an Entwicklern in den Bereichen Frontend, Backend, PHP und generell Coding hoch. Das ist für Markus Krammer, Vice President Products & New Business der NFON AG "die beste Voraussetzung für die Rekrutierung von Entwicklern, die als Team zusammengestellt über längere Zeiträume auch an großen Projekten erfolgreich arbeiten können. Portugal und speziell Lissabon als Tech-Hub konnte uns bei der Suche nach einem neuen R&D-Standort vollumfänglich überzeugen."Europäische InnovationskraftDie NFON AG erreicht mit der Gründung eines weiteren Research & Development Centres einen Meilenstein auf dem Weg, die Nr. 1 für Cloud-Telefonie in Europa zu werden. Hans Szymanski, Chief Executive Officer und Chief Financial Officer der NFON AG: "Europa braucht starke und zukunftssichere Unternehmen. Europa braucht eine Vision, deren elementare Bestandteile eine schnelle und zuverlässige Transformation neuer Technologien sein muss. Die NFON AG bildet die Spitze der Digitalisierung in Europa und stellt zum Beispiel in Zeiten wie diesen sicher, dass viele Arbeitnehmer einen einfachen und schnellen Zugang zu notwendigen Tools für das Homeoffice erhalten und mobiles Arbeiten auf höchstem Niveau erleben können. Europas Erfolg hängt auch von der Innovationsfähigkeit von Technologieunternehmen ab, unser Beitrag ist ein neues Nearshore-Zentrum."Press-KitHans Szymanski, Chief Executive Office und Chief Financial Officer der NFON AG; Jan-Peter Koopmann, Chief Technology Officer der NFON AG; Markus Krammer, Vice President Products & New Business der NFON AGKontakt Investor RelationsNFON AG Sabina Prüser Head of Investor Relations +49 89 45300 134 sabina.prueser@nfon.comMedienkontakteNFON AG Thorsten Wehner Vice President Public Relations +49 89 45300 121 thorsten.wehner@nfon.comÜber die NFON AGDie NFON AG mit Headquarter in München ist der einzige paneuropäische Cloud-PBX-Anbieter und zählt über 40.000 Unternehmen in 15 europäischen Ländern zu seinen Kunden. NFON bietet mit Cloudya eine einfache, unabhängige und verlässliche Lösung für moderne Cloud-Businesskommunikation. Weitere Premium- und Branchenlösungen ergänzen das Portfolio im Bereich Cloud-Kommunikation. Mit unseren intuitiven Kommunikationslösungen ermöglichen wir es Europas Unternehmen, jeden Tag ein wenig besser zu werden. NFON ist die neue Freiheit der Businesskommunikation. https://corporate.nfon.com/de/DisclaimerDiese Mitteilung erfolgt ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Die in dieser Mitteilung besprochenen Wertpapiere sind nicht und werden nicht unter dem U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der "U.S. Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder auf Grund einer Ausnahmeregelung unter dem U.S. Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung besprochenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika wird nicht durchgeführt und die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung ist weder zur direkten noch indirekten Verbreitung, Veröffentlichung oder Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder anderen Ländern, in denen die Verbreitung dieser Mitteilung rechtswidrig ist, oder an U.S. Personen bestimmt.03.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: NFON AG Machtlfinger Straße 7 81379 München Deutschland Telefon: +49 89 453 00 0 E-Mail: info@nfon.com Internet: www.nfon.com ISIN: DE000A0N4N52 WKN: A0N4N5 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1085535Ende der Mitteilung DGAP News-Service1085535 03.07.2020