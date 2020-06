CLIQ Digital AG: Hauck & Aufhäuser nimmt Coverage von CLIQ Digital mit Kaufempfehlung und einem Kursziel von EUR 17,00 aufDGAP-News: Cliq Digital AG / Schlagwort(e): Research Update CLIQ Digital AG: Hauck & Aufhäuser nimmt Coverage von CLIQ Digital mit Kaufempfehlung und einem Kursziel von EUR 17,00 auf29.06.2020 / 15:31 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Corporate NewsCLIQ Digital AG: Hauck & Aufhäuser nimmt Coverage von CLIQ Digital mit Kaufempfehlung und einem Kursziel von EUR 17,00 aufDüsseldorf, 29. Juni 2020 - Die Analysten von Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG haben die Coverage der CLIQ Digital Aktie (ISIN DE000A0HHJR3, WKN A0HHJR) aufgenommen.cliqdigital.com/download-hauck-aufhauser/Analystin Marie-Thérèse Grübner vergibt eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR 17,00, basierend auf einer Kombination aus Free-Cashflow-Rendite auf Basis ihrer Schätzungen für 2021 und einem Discounted-Cashflow-Modell. Dies entspricht einem Aufwärtspotenzial zum aktuellen Aktienkurs von rund 150 %.In der Initial-Studie hebt Hauck & Aufhäuser insbesondere die hohe Kompetenz und Effizienz in der Vermarktung von Streaming-Entertainment-Services hervor. Die robuste Nachfrage nach Streaming-Entertainment-Services, effizientem Direct-Media-Buying und dem Angebot eines Multi-Content-Portals wird den Analysten zufolge eine Verdoppelung der Rendite auf das eingesetzte Kapital auf mehr als 16 % bis 2022 ermöglichen. Darauf basierend erwarten sie ein Wachstum des Gewinns je Aktie von durchschnittlich 44 % pro Jahr bis 2022 bei gleichzeitig hohen Free-Cashflows, welche eine großzügige Dividendenpolitik mit einer Dividendenrendite von durchschnittlich 6,2 % ermöglichen.Über CLIQ Digital: CLIQ Digital ( www.cliqdigital.com) ist ein führendes Digital-Lifestyle-Unternehmen, welches Konsumenten weltweit Streaming-Entertainment-Services anbietet. Mitglieder erhalten unbegrenzten Zugriff auf Musik, Hörbücher, Spiele, Sport- und Filminhalte. Das Kerngeschäft der Gruppe ist die Online-Vermarktung von Streaming-Entertainment-Services, global und konsumentengerichtet. 2019 hat das Unternehmen mehr als 90 % seiner Verkäufe in Europa und Nordamerika getätigt. Der Firmenhauptsitz von CLIQ Digital befindet sich in Düsseldorf. Weitere Büros befinden sich in Amsterdam, London, Paris, Barcelona und in Tequesta, Florida. Die Gruppe beschäftigt circa 100 Mitarbeiter weltweit. Die Aktien der CLIQ Digital AG notieren im Scale 30 der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE000A0HHJR3).Kontakt: CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel.: +49 (0) 089 125 09 03-33 E-Mail: sh@crossalliance.de www.crossalliance.de29.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Cliq Digital AG Immermannstr. 13 40210 Düsseldorf Deutschland E-Mail: investor@cliqdigital.com Internet: www.cliqdigital.com ISIN: DE000A0HHJR3 WKN: A0HHJR Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1081235Ende der Mitteilung DGAP News-Service1081235 29.06.2020