Vancouver (British Columbia), 29. Juni 2020. NexOptic Technology Corp. (TSX Venture: NXO, OTCQB: NXOPF, FWB: E3O1) ("NexOptic" oder das "Unternehmen"), ein Innovator im Bereich der Optik und künstlichen Intelligenz ("KI"), gab bekannt, dass es von Qualcomm Technologies Inc. in dessen Qualcomm Advantage Network aufgenommen wurde, womit NexOptic eines der wenigen Mitglieder der Platform Solutions Ecosystem ist.Das Qualcomm Advantage Network bietet für seine exklusive Mitgliedschaft einen Mehrwert, einschließlich der Ermöglichung globaler Marketinginitiativen und Geschäftsentwicklungsmöglichkeiten innerhalb des Kundennetzwerks von Qualcomm sowie der Förderung der Verbindung und Zusammenarbeit zwischen den Gruppenmitgliedern."Wir sind Qualcomm dankbar, dass wir Teil einer solch renommierten Gruppe werden durften", sagte Paul McKenzie, CEO von NexOptic. "Das durch dieses Programm gebotene Niveau an Know-how und Expertise wird unseren bahnbrechenden Technologien genau dort Anerkennung verschaffen, wo dies am wichtigsten ist."Die Mitgliedschaft ist auf Unternehmen beschränkt, die die transformativen Technologien von Qualcomm an der Grenze zur Innovation nutzen. Die Marketing- und Geschäftsentwicklungsmöglichkeiten, die sich aus der Mitgliedschaft ergeben, könnten die Einführung der KI von NexOptic in globalen Drittunternehmen beträchtlich steigern.Über QualcommQualcomm Technologies Inc. ist der weltweit führende Innovator von Mobilfunktechnologien und eine treibende Kraft hinter der Entwicklung, der Einführung und dem Ausbau von 5G.Gemeinsame Initiativen von Qualcomm und NexOptic optimieren ALIIS für ausgewählte Qualcomm Snapdragon-Mobilplattformen.Erfahren Sie mehr über Qualcomm Advantage Network, Snapdragon und Snapdragon-kompatible Smartphones.Über ALIISDie künstliche Intelligenz von NexOptic, ALIIS (All Light Intelligent Imaging Solutions), liefert eine überragende Leistung bei allen Lichtverhältnissen, indem sie Bilder und Videos in Bruchteilen von Sekunden durch Kantenverarbeitung optimal verbessert. Das Ergebnis ist eine hervorragende Auflösung und Schärfe, eine beträchtliche Reduktion des Bildrauschens und der Bewegungsunschärfe, eine spürbare Verbesserung der Bildstabilisierung über große Entfernungen durch kürzere Verschlusszeiten sowie ein deutlich reduzierter Datei- und Bandbreitenbedarf für Speicher- oder Streaming-Anwendungen.Entscheidend ist, dass ALIIS auch nachgelagerte Anwendungen wie die computergestützte Bildgebung, die Gesichtserkennung sowie die Objekterkennung verbessert und dadurch eine umfassende Marktanwendung für intelligente Sicherheit, autonome Fahrzeuge und andere KI-Anwendungen ermöglicht. NexOptic wird weiter wachsen, die ALIIS-Angebote weiterentwickeln und moderne, nachgefragte Funktionen in Schlüsselmärkte einführen.Erfahren Sie mehr unter https://nexoptic.com/artificialintelligence/.Über NexOptic TechnologyNexOptic ist ein innovatives Bildgebungsunternehmen mit Sitz in Vancouver (Kanada). Seine All Light Intelligent Imaging Solutions ("ALIIS") wird im Rahmen des Qualcomm Platform Solutions Ecosystem für ausgewählte von Qualcomm Snapdragon-Mobilplattformen optimiert. NexOptic ist auch an der Entwicklung seines revolutionären optischen Sportgeräts DoubleTake sowie mobiler Linsenlösungen beteiligt. 