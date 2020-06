Die deutsche Politik sieht sich nach den deutlichen Einschnitten für Fischer im laufenden Jahr angesichts der leicht positiven Entwicklung bestätigt. Dies sagte nach Angaben des Nachrichtenportals "EU-info.de' die deutsche Landwirtschaftsministerin Klöckner."Wir sehen, dass die Bestände besser geworden sind, also nachhaltiger gefischt worden ist', sagte sie heute bei einem virtuellen Treffen mit ihren EU-Kollegen. Man sei aber noch lange nicht am Ziel. Deshalb müsse darüber beraten werden, wie auf der einen Seite die Fischerei unterstützt werden kann und sich die Bestände auf der anderen Seite erholen können.Nachdem sich die EU-Fischereiminister über die Fangquoten geeinigt hatten, müssen deutsche Fischer im Jahr 2020 insbesondere in der Ostsee starke Einschränkungen hinnehmen.

