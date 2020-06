Berlin (ots) - Nach zehn Jahren verlässt der geschäftsführende Direktor Christian von Rumohr (51) auf eigenen Wunsch das Hotel Mondial Berlin am Kurfürstendamm, um sich neuen Aufgaben zu widmen.Von Rumohr führte die Hotel Mondial Betriebs GmbH, die der Sozialverband Deutschland (SoVD) als hundertprozentige Tochtergesellschaft betreibt, seit dem 1. Juli 2010.Die Geschäftsführung des auf dem besten Stück des Kürfürstendamm gelegenen Hauses übernimmt zum 1. Juli 2020 der erfahrene Hotelier Wolfgang Berkenkamp (65). Berkenkamp leitete zuletzt das Steigenberger Hotel in Bad Lörrach.Das Hotel Mondial ist ein lukrativer Standort für Messen und Kongresse. Es war eines der ersten rollstuhlgerechten Hotels in Europa. In den letzten Jahren wurde es umfassend renoviert.Pressekontakt:SoVD-BundesverbandPressestelleV. i. S. d. P.: Veronica SinaStralauer Str. 6310179 BerlinTel.: 030/72 62 22 129/ Sekretariat -123Fax: 030/72 62 22 328E-Mail: pressestelle@sovd.deTwitter: @sovd_bundOriginal-Content von: SoVD Sozialverband Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43645/4637895