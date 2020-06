Bei Cartier Resources wird es auch im zweiten Halbjahr einen regen Newsflow geben. Vorstandschef Philippe Cloutier kündigte vor Investoren an, dass man noch 2020 eine aktualisierte Ressourcenschätzung vorlegen wolle. Die Aktie markierte daraufhin ein Mehrjahreshoch.

Wieviel Gold steckt in der Chimo-Mine?

Cartier Resources (0,26 CAD | 0,17 Euro; CA1467721082) entwickelt die Chimo-Goldmine in Quebec. Das historische Bergwerk soll wiederbelebt werden. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen bereits eine Ressourcenschätzung vorgelegt, die knapp 1,2 Mio. Unzen an Gold umfasst (ausführlich hier). Nun hat CEO Philippe Cloutier im Rahmen einer virtuelle Unternehmenspräsentationen die nächsten Schritte vorgestellt (siehe Video unten). Demnach plant Cloutier eine Aktualisierung der bestehenden Ressource noch im Q4 dieses Jahres. In der Präsentation gab der Geologe auch seine Ziele hierfür bekannt. Demnach strebt man einer Erhöhung auf mindestens 1,7 Mio. Unzen Gold an. Damit dürfte das Projekt immer mehr in den Fokus von potenziellen Aufkäufer rücken, die derzeit genau ...

