Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft? Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier von Wirecard. Mit einem gewaltigen Kurssprung ist diese Aktie in die neue Woche gestartet - allerdings hatte das Papier in den vergangenen sieben Handelstagen auch knapp 99 % verloren. Bei den Verkäufen steht das Papier der Lufthansa an zweiter. Stelle. Hier war vergangene Woche grünes Licht für die Rettung durch Staatshilfe gegeben worden. Nun steht die Sanierung an - und die könnte wehtun.