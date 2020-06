Es ist nicht das erste Mal, dass die Fleischbranche stark in der Kritik steht. Zwar geriet das Unternehmen Tönnies besonders in den Fokus, aber letztlich steht dieses nur beispielhaft für ein viel verbreitertes und größeres Problem. Die Arbeitsbedingungen in der gesamten Fleischindustrie sind katastrophal und sie haben auch die Ausbreitung des Coronavirus begünstigt. Dies brachte viele Diskussionen hinsichtlich der generellen Bedingungen in der Fleischindustrie ins Rollen und nun kündigte Bundesminister Hubertus Heil an, im Juli ein gerichtsfestes Gesetz zum Verbot von Werkverträgen und Leiharbeit im Kernbereich der Branche vorzulegen.Deutschland wird momentan bezüglich dieser Arbeitsbedingungen stark kritisiert, aber auch andere EU-Staaten stehen nicht besser da - was natürlich die Lage in Deutschland nicht besser macht. Der EU-Sozialkommissar Schmit kündigte daher an, dass es nun auch Folgen für Europa geben wird. Es sollen Leitlinien geschaffen werden, mit denen die Umgehung von EU-Sozialstandards europaweit verhindert werden solle.

