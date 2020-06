artec technologies AG: Starke Entwicklung im ersten Halbjahr 2020, trotz kurzfristiger MwSt-Senkung-bedingter UmsatzverschiebungDGAP-Ad-hoc: artec technologies AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis artec technologies AG: Starke Entwicklung im ersten Halbjahr 2020, trotz kurzfristiger MwSt-Senkung-bedingter Umsatzverschiebung29.06.2020 / 17:04 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.artec technologies AG: Starke Entwicklung im ersten Halbjahr 2020, trotz kurzfristiger MwSt-Senkung-bedingter UmsatzverschiebungDiepholz/Bremen, 29. Juni 2020: Die operative Entwicklung der artec technologies AG (ISIN DE0005209589) im ersten Halbjahr 2020 war wie erwartet erfreulich und nicht wesentlich von der Corona-Pandemie beeinflusst. Der Umsatz wird von 0,9 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum um rund 45 Prozent auf voraussichtlich 1,30 Mio. Euro zulegen.Aufträge behördlicher Institutionen mit einem Umsatzvolumen von rund 0,4 Mio. Euro, die ursprünglich für Ende Juni zur Auslieferung kommen und im Halbjahresbericht ausgewiesen werden sollten, verschieben sich um kurze Zeit auf das zweite Halbjahr. Behördenkunden profitieren damit von der bevorstehenden, temporären Umsatzsteuersenkung, da sie nicht vorsteuerabzugsberechtigt sind.artec erwartet, trotz des durch die Corona-Pandemie unsicheren gesamtwirtschaftlichen Umfelds, für das 2. Halbjahr und Gesamtjahr 2020 ein deutliches Wachstum von Umsatz und Ertrag.Kontakt Presse und Investor Relations: artec technologies AG E-Mail: investor.relations@artec.de Tel.: +49 5441 599516Über die artec technologies AG Die börsennotierte artec technologies AG (WKN 520958) aus Diepholz (Deutschland) entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen und Cloud-Dienste an. Kunden sind nationale und internationale Broadcastunternehmen, Medienhäuser, Sicherheitsbehörden und Industrieunternehmen.>> www.artec.de >> www.xentaurix.com29.06.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: artec technologies AG Mühlenstr. 15-18 49356 Diepholz Deutschland Telefon: +49 (0)5441 / 599 50 Fax: +49 (0)5441 / 599 570 E-Mail: investor.relations@artec.de Internet: www.artec.de ISIN: DE0005209589 WKN: 520958 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1081285Ende der Mitteilung DGAP News-Service1081285 29.06.2020 CET/CEST