Die Johnson & Johnson Aktie ist ein Basisinvestment für langfristige Aktionäre. Die Aktie ist kein spekulativer Wert, mit dem du durch hohes Risiko hohe Kursgewinne erzielen kannst. Ich würde Johnson & Johnson eher als "set it and forget it" Investment bezeichnen. Damit meine ich, dass man die Aktie kauft und dann einfach liegen lässt und "vergisst". Steigende Dividenden und Kursgewinne summieren sich dann über die Jahre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...