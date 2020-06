In den letzten Handelswochen etablierte sich eine veritable Seitwärtsbewegung. Auf der Unterseite gab der Bereich von 21,5 CAD Halt. Auf der Oberseite hielt der Bereich um 25,0 CAD inkl. der knapp darüber verlaufenden 200-Tage-Linie den Aktienkurs in Schach. Rückblick. In unserer Kommentierung vom 20.06. hieß es bereits unter anderem "[…] Die 200-Tage-Linie fällt noch immer und erreicht nunmehr den ...

