SPORTTOTAL und G3 Collegiate Esports LLC (G3E) planen Zusammenarbeit bei College eSport-Programm im US Markt

Köln, 29. Juni 2020. Die sporttotal.tv gmbh, eine der größten Multi-Sport-Streaming-Plattformen Deutschlands und einhundertprozentige Tochter der SPORTTOTAL AG, und G3 Collegiate Esports LLC (G3E) sowie weitere Unternehmen innerhalb der amerikanischen Gaud-Hammer Gaming Group planen die Zusammenarbeit bei der Entwicklung eines College eSport-Programms. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde unterzeichnet. G3 Collegiate Esports LLC - mit Sitz in New Jersey/USA - wird unter dem geschützten Markennamen "Conference One" (CF1) eine Hochschulkonferenz für den amerikanischen eSport ins Leben rufen. sporttotal.tv gmbh soll die notwendige Streaming- und Content-Management-Infrastruktur zur Verfügung stellen und damit für die Technologie des gesamten Projektes verantwortlich zeichnen.sporttotal.tv gmbh stellt Plattform-Technologie bereit Das CF1-Programm wird über die Plattformtechnologie von sporttotal.tv realisiert und startet voraussichtlich im Herbst 2020. Die wöchentlich produzierten Inhalte der CF1 sollen auf Twitch-, Mixer- und YouTube-Kanälen veröffentlicht werden.Einstieg in den wachstumsstarken eSport-Markt Die neue Partnerschaft ermöglicht sporttotal.tv gmbh den Zugang zum wachstumsstarken eSport-Markt. Kasar Masood, VP Digital Technology von sporttotal.tv gmbh: "Wir freuen uns, dass wir mit unserer Technologie und unserer Plattform auch in Nordamerika einen so guten Partner in einem der größten digitalen Wachstumsmärkte - im eSport - finden konnten. Damit treiben wir die Entwicklungen unserer Technologie in einem hochinteressanten und sich dynamisch stark entwickelnden Markt weiter voran.""Conference One freut sich sehr über die Partnerschaft mit sporttotal. Genau so sollte man ein ausgereiftes Entertainment-Produkt auf den Markt bringen: indem man einen wichtigen Sport-Broadcast- und Technologiepartner mit eSport zusammenbringt", sagt Anthony Gaud, CEO der Gaud-Hammer Gaming Group. "Wir glauben, dass die sporttotal Broadcast-Plattform und -Technologie den College-eSport-Wettbewerb auf ein ganz neues Level heben und Teams, Spieler und Fans zusammenbringen wird. Mit dieser Partnerschaft unterstützen wir gleichzeitig die Initiative des Staates New Jersey, eSport-Programme im Bundesstaat aufzubauen. Wir freuen uns darauf, neue Möglichkeiten der Zuschauerinteraktion im sporttotal-Netzwerk für den eSport zu entwickeln. Gleichzeitig wollen wir weitere Technologie-fokussierte eSport-Initiativen starten."Über die Gaud-Hammer Gaming Group G3 versteht und teilt die Liebe, den Reiz und den kulturellen Kontext von Videospielen und eSport im Leben eines Spielers. Die Gaming Community hat den tiefempfundenen Wunsch, die Reichweite und Akzeptanz ihrer Lieblingsbeschäftigung zu vergrößern - die Mission der Gaud-Hammer Group ist es, dies Wirklichkeit werden zu lassen. Die Gaud-Hammer Group hat sich darauf verpflichtet, eine sichere, gesunde und unterstützende Umgebung zu schaffen, die die Fähigkeiten von Spielern erweitert und ihnen die Werkzeuge an die Hand gibt, um ihr Leben und ihre Community zu verbessern und gleichzeitig die Gaming-Kultur zu fördern. Weitere Informationen: www.g3esports.ggÜber die SPORTTOTAL AG: Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) mit Sitz in Köln ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Video-Plattformen und Communities (DIGITAL), im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft (VENUES) sowie im Geschäft mit Live-Events (LIVE) wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Sportvereine mit einer speziellen Kameratechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live auf sporttotal zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC TOTAL 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus produziert die SPORTTOTAL AG Content für namhafte Unternehmen wie Porsche, Audi, Mercedes/AMG, Red Bull oder VW und veranstaltet hochwertige Live-Erlebnisse wie die Porsche Experience. Weitere Informationen: www.sporttotal.comSPORTTOTAL AG Am Coloneum 2 50829 Köln www.sporttotal.com Tel: +49 (0) 221_7 88 77_ 0 Fax: +49 (0) 221_7 88 77_ 199 info@sporttotal.comInvestor Relations BSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH Tobias M. 