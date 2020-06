Was war eigentlich Wirecard? Value? Oder Growth? Oder Value-Growth? Jedenfalls nichts Halbes und erst recht nichts Ganzes. Für viele Ernüchterte wird es Zeit, auf den Boden der Tatsachen zurückzukehren und hartes Research zu betreiben. So schreiten unsere Smart Investor-Kollegen mit spitzem Stift voran: aktuelle wissenschaftliche Studien zum Value-Effekt, Ursachen für die Underperformance der Value-Titel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...