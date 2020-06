(shareribs.com) Frankfurt / New York 29.06.2020 - Biotech-Aktien starteten die neue Handelswoche durchwachsen. Während es für Evotec und MagForce nach oben ging, rutschen MorphoSys deutlich ab. An der Wall Street konnte der Sektor überwiegend zulegen. Der DAX schloss am Montag 1,2 Prozent fester bei 12.232 Punkten. Hier ging es für Wirecard, Deutsche Bank und Covestro aufwärts. Papiere von RWE, Deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...