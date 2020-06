Highlight Event & Entertainment AG schließt Partnerschaft mit der Nexway AG zur Entwicklung neuer Streaming- und Edutainment-AngeboteEQS Group-Ad-hoc: Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Kooperation Highlight Event & Entertainment AG schließt Partnerschaft mit der Nexway AG zur Entwicklung neuer Streaming- und Edutainment-Angebote29.06.2020 / 20:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Highlight Event & Entertainment AG schließt Partnerschaft mit der Nexway AG zur Entwicklung neuer Streaming- und Edutainment-AngeboteDie Highlight Event & Entertainment AG, kotiert in der Schweiz unter HLEE: SWX, und die Nexway AG, ein führendes Software- und Dienstleistungsunternehmen mit dominierender Stellung im deutschsprachigen akademischen Markt für Software und andere digitale Produkte, sind eine strategische Partnerschaft zur weiteren Geschäftsentwicklung eingegangen.Die Einzelheiten der strategischen Partnerschaft sollen von den Management Boards beider Organisationen ausgearbeitet werden. Ziel ist der Ausbau des bestehenden globalen Streaming-Angebots der Highlight Event & Entertainment AG durch Nutzung der 20-jährigen Erfahrung der Nexway AG in der Vermarktung und dem Vertrieb digitaler Produkte in über 180 Ländern weltweit. Außerdem ermöglicht sie dem Geschäftsbereich asknet academics der Nexway AG die Entwicklung und Einführung von Edutainment-Inhalten für seine Kunden (deutsche akademische Institutionen und deren Mitarbeiter und Studenten)."Die Expansion in das Edutainment-Geschäft ist eine der Säulen der neuen Strategie der Nexway AG. Die strategische Partnerschaft mit der Highlight Event & Entertainment AG verschafft unserem Unternehmen einen unglaublichen Wettbewerbsvorteil bei der Gestaltung und Einführung von Edutainment-Angeboten für akademische Institutionen im deutschsprachigen Europa und darüber hinaus", kommentiert Christian Herkel, Vorstandsvorsitzender der Nexway AG."Die Partnerschaft mit der Nexway AG hilft uns bei der Schaffung neuer Märkte und Zielgruppen für unsere Content Franchises und Marken. Sie bringt sie jüngeren Verbrauchergenerationen näher und ermöglicht es uns, von den neuesten Fortschritten bei der Nutzung digitaler Vertriebstechnologien zu profitieren", kommentierte Bernhard Burgener, Verwaltungsratsvorsitzender der Highlight Event & Entertainment AG.Über Nexway Die Nexway AG (ehemals asknet AG) ist ein führender Spezialist für Beschaffung, E-Commerce und Payment. Das Unternehmen bietet Software-Beschaffungs- und Verkaufsdienstleistungen für europäische akademische Institutionen, Studenten und Alumni an. Die von Nexway angebotenen Beschaffungsportale werden von mehr als 80 % der deutschen Hochschulen und Universitäten genutzt. Der Hauptsitz der Nexway AG ist Karlsruhe. Das Unternehmen ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (NWAY, ISIN: DE000A2E3707).Über HLEE Die Highlight Event & Entertainment AG (HLEE: SWX, ISIN: CH0003583256) ist ein in der Schweiz kotiertes Sports-to-Movies-Medienunternehmen. Das Kerngeschäft der Unternehmen der HLEE-Gruppe ist die Positionierung und Entwicklung von Marken. Über ihre Tochtergesellschaft, die Highlight Communications AG, sind die Segmente Film, Sport- und Event-Marketing sowie Sport integriert.Kontakt Nexway AG Jan Schulmeister (CFO) +49(0)721/96458-0 investors@nexway-ag.com www.nexway-ag.comKontakt HLEE AG Investor Relations +41 41 226 05 97 info@hlee.ch http://www.hlee.chEnde der Ad-hoc-MitteilungSprache: Deutsch Unternehmen: Highlight Event and Entertainment AG Netzibodenstrasse 23b 4133 Pratteln Schweiz Telefon: +41 41 226 05 97 Fax: +41 41 226 05 98 E-Mail: info@hlee.ch Internet: www.hlee.ch ISIN: CH0003583256 Valorennummer: 896040 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1081807Ende der Mitteilung EQS Group News-Service1081807 29.06.2020 CET/CEST