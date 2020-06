Hinter den Aktien von Varta (plus 7,1 Prozent), Commerzbank (plus 5,7 Prozent), ThyssenKrupp (plus 4,4 Prozent) und Compugroup (plus 4,3 Prozent) positionierte sich ProSiebenSat.1 unter den fünf stärksten Werten des Tages im MDAX. Knapp 3,8 Prozent ging es bis zum Xetra-Schluss nach oben auf 10,48 Euro. Profitiert hat das Papier von einer Kaufempfehlung aus dem Hause Citigroup.Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 8,50 auf 13,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" ...

