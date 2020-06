Freiburg (ots) - (...) Fessenheim wurde für deutsche Atomkraftgegner nicht nur zum Symbol der Niederlage, sondern zum Synonym eines falsch verstandenen Laisser-faire, einer Schlampigkeit, die in Verantwortungslosigkeit mündet. Den Deutschen vor die Nase gesetzt, direkt an die Grenze. Um keine Angriffsfläche für Beschwerden zu bieten, wurde über Störfälle gerne auch mal etwas später informiert, im Gegenzug wurde hierzulande jede lockere Schraube zur Beinahekatastrophe erkoren. (...) Das ist das Schicksal von Symbolen, dass sie Folien werden, auf die jeder seine eigene Sicht der Dinge projiziert, auch wenn die Bilder dadurch verzerren. Und jeder erzählt seine eigene Geschichte. In Fessenheim wurden nicht nur Atome gespalten, das Kraftwerk entzweite auch Menschen, auch entlang der Landesgrenze. (...) http://mehr.bz/xfkkr3i (BZ-Plus)



