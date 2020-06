Da hatte einer aber keine Lust mehr. Bzw. einfach keine Lust auf Ausbruch und so machte unser Dax das zum Montag was er schon die letzten beiden Montage machte. Und zwar: zurück in die Range. Handelsmarken für DAX-Trader Guten Morgen Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 13800, 13550, 13300, 13100, 12885, 12730, 12640, 12560, 12330, 12110, 12009, 11750, 11600, 11356, 11200, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...