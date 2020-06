NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vivendi vor Zahlen zum zweiten Quartal von 25 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Umsatz des französischen Medienkonzerns dürfte im Jahresvergleich um 9 Prozent zurückgegangen sein, schrieb Analyst Jerry Dellis in einer am Montag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere die höhere Bewertung des Musikgeschäfts, das in der Tochter Universal Music Group (UMG) gebündelt ist./la/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2020 / 15:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2020 / 15:39 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000127771

