In einer Qualitätsstudie des US-amerikanischen Beratungsunternehmens J.D. Power landet der Elektroautobauer Tesla mit deutlichem Abstand auf dem letzten Platz. Doch auch die deutschen Hersteller schneiden in dem 32 Automarken umfassenden Ranking nicht gerade gut ab.? "Initial Quality Study" misst Probleme, die in den ersten 90 Tage bei 100 neuen Fahrzeugen auftreten? Tesla schneidet am schlechtesten ab? Tesla vor allem mit Problemen bei Lackierung und KarosserieDie "Initial Quality ...

Den vollständigen Artikel lesen ...