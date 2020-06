Apple-Investoren hatten in der Vergangenheit wenig Grund, sich über mangelnde Performance der Apple-Aktie zu beklagen. Doch einem Großanleger geht es mit dem Apple-Kurs nun offenbar etwas zu weit nach oben.? Ryan Cohen ist größter Einzelaktionär von Apple? Außer Apple nur Wells Fargo im Depot? Nachkauf bei niedrigeren KursenMehr als 80 Prozent Kursplus in einem Jahr und neue Allzeithöchststände 2020: Apple-Anleger konnten ihr Investment in den vergangenen Monaten durchaus als lohnenswert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...