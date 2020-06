Houston (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc (OTC Pink: WFTLF) gab die Auszeichnung mit zwei Crystal Awards für Marketing Communications von der American Marketing Association (AMA) bekannt. Die Auszeichnungen wurde Weatherford in den Kategorien Best Marketing Campaign for ForeSite Flow und Best Special Event Marketing für das automatisierte Victus MPD-Riser-System verliehen. Weatherford unterstützt seine Kunden bei der Umgestaltung ihrer Betriebe unter Verwendung dieser beiden Ölfeldtechnologien:ForeSite Flow ist die weltweit erste vollständige, nicht nukleare Lösung zur Durchflussmessung, die auf der Production 4.0-Intelligenz basiert. Dieser Mehrphasen-Durchflussmesser der nächsten Generation optimiert Auftriebs- und Förderstrategien, arbeitet ohne Trennung der nuklearen Quelle und liefert Echtzeitdaten an jedes intelligente Gerät an jedem Ort weltweit. Durch die vollständige Integration in das ForeSite-Ökosystem von Weatherford ermöglicht ForeSite Flow die Fernkonfiguration, -verwaltung und -automatisierung von Bohrloch-Testprozessen. Die bis auf die Sekunde aktuellen Daten zeigen das wahre Reservoirverhalten dank ununterbrochener Produktionsraten und Flüssigkeitseigenschaften.Das automatisierte MPD-Riser-System reduziert die Installationszeit auf Offshore-Plattformen von zwei Tagen auf 20 Minuten. Das System ist ein integraler Bestandteil der intelligenten Victus MPD-Lösung, die es Betreibern und Bohrinselbauern ermöglicht, ihre Bohrziele mit unübertroffener Sicherheit und Kosteneinsparungen in tiefem und in flachem Wasser oder an Land zu erreichen. Die hochmoderne Lösung integriert die Ausrüstung der Bohrinsel für Machine-to-Machine-Kommunikation, Echtzeitanalyse der Bohrlochbedingungen und schnelle automatisierte Reaktionen von einem zentralen Standort aus. Sie nutzt zudem ein exklusives und bewährtes algorithmisches Modell zur präzisen Aufrechterhaltung des Bohrlochbodendrucks."Diese beiden marktführenden Technologien nutzen Digitalisierung und Automatisierung, um Betreibern weltweit erhebliche Einsparungen zu ermöglichen", so Karen David-Green, Senior Vice President Stakeholder Engagement und Chief Marketing Officer bei Weatherford. "In jeder Phase des Bohrens integrieren wir bewährte Technologien und innovative Ideen in Lösungen wie diese, um unseren Kunden zu nachhaltiger Rentabilität zu verhelfen."In zwei verschiedenen Ehrungen wurde Frau David-Green vom National Diversity Council zu einer der "50 mächtigsten Frauen in der Öl- und Gasindustrie" und vom World Affairs Council of Greater Houston zum "2020 Global Leader of Influence" ernannt. Bei der Auswahl der einzelnen Preisträger wog der National Diversity Council Kriterien ab, darunter die Führungsspitze im Unternehmen oder in der jeweiligen Position, direkte Beiträge zum Unternehmenswachstum und zur strategischen Ausrichtung des Unternehmens, kontinuierliche Leistungen in Fachbereichen, effektive Inspiration anderer Frauen, aktive Betreuung der nächsten Generation weiblicher Fachkräfte, hohe Integrität und ethisches Verhalten sowie Engagement für Corporate Citizenship.Informationen zu WeatherfordWeatherford ist branchenführender Hersteller von Ausrüstung für die Erdölgewinnung. Das Unternehmen ist in mehr als 80 Ländern tätig und stellt sich den Herausforderungen der Energiebranche mit seinem globalen Talent-Network aus ca. 20.000 Teammitgliedern und 600 Standorten, die Service, Forschung und Entwicklung, Schulung und Produktionsanlagen umfassen. Weitere Informationen finden Sie auf weatherford.com, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram oder YouTube.Pressekontakt:Christopher Wailes+1. 832.851.8308Director, Global Media EngagementLogo - https://mma.prnewswire.com/media/73933/weatherford_international_logo.jpgOriginal-Content von: Weatherford International plc, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100056305/100850792